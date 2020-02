The Green Knight: il trailer del dark fantasy di David Lowery

A24 ha pubblicato il primo trailer di The Green Knight, affascinante progetto dark fantasy di David Lowery, che vedrà la luce nelle sale cinematografiche americane il prossimo 29 maggio. Per il momento non è stata ufficializzata la data d'uscita italiana del film, diretto dl regista di Old Man & the Gun.

The Green Knight vede Dev Patel nei panni di sir Gaiwan, incosciente nipote di Re Artù, che intraprende una missione per affrontare e sconfiggere l'eponimo Cavaliere Verde. Weta Digital, un'istituzione nel campo degli effetti digitali, è stata scelta per occuparsi del film dal punto di vista visivo.

Il cast di The Green Knight comprende anche Alicia Vikandernelle vesti di Lady Esel, insieme a Joel Edgerton, Barry Keoghan, Ralph Ineson e Kate Dickie. Il ruolo di Re Artù è stato affidato all'attore britannico Sean Harris.

The Green Knight sancisce la reunion tra A24 e David Lowery dai tempi di Storia di un fantasma, che nel 2017 incassò quasi 2 milioni di dollari a fronte di un budget di partenza da 100.000 dollari. A24 conferma il suo periodo positivo, dopo i successi di film come The Farewell e Diamanti grezzi, pronto a raggiungere i 50 milioni di dollari d'incasso al botteghino.