The Great: la serie con Elle Fanning e Nicholas Hoult cancellata dopo 3 stagioni

Brutte notizie per i fan di The Great. Lo show con Elle Fanning nei panni di Caterina la Grande non tornerà per una quarta stagione.

Niente da fare per The Great, serie Hulu che ha visto Elle Fanning nei panni di Caterina la Grande. Secondo quanto riportato da Variety lo show è stato cancellato dopo solo tre stagioni e quindi non tornerà per una quarta, nonostante gli apprezzamenti di critica e pubblico.

Nella terza stagione, uscita il 12 maggio, Catherine e Peter accettano di lavorare sul loro matrimonio dopo che Catherine ha fatto imprigionare i suoi amici e ha tentato di ucciderlo. La stagione ha visto anche la lotta di Caterina per conquistare il favore del popolo russo, mentre Peter cerca di tenersi occupato mentre lotta con le visioni del suo defunto padre (Jason Isaacs).

Nel cast troviamo anche Nicholas Hoult, Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.

Di cosa parla The Great

Lo show è una rivisitazione in chiave satirica della storia di Caterina la Grande, dipinta come una giovane ragazza idealista e romantica, che arriva in Russia per un matrimonio combinato con il mercuriale imperatore Pietro. Sperando di trovare amore e sole, trova invece un mondo pericoloso, depravato e arretrato che decide di cambiare. Tutto ciò che deve fare è uccidere il marito, sconfiggere la chiesa, mettere in difficoltà i militari e mettere il tribunale dalla sua parte.

Di recente Elle Fanning ha voluto ricordare un aneddoto molto personale riguardante le difficoltà con il mondo di Hollywood: "Non ho avuto notizie dai miei agenti perché non mi riferivano cose di questo tipo, era importante avere dei filtri perché probabilmente c'erano molti commenti in grado di fare danni tra quelli filtrati. Ma questo mi è poi arrivato. Avevo 16 anni e una persona ha detto: 'Oh, non ha ottenuto la commedia padre-figlia perché non è scopabile'". Elle ha aggiunto: "Lo trovo disgustoso. E ora posso riderci su, pensando 'Che maiale disgustoso!'".