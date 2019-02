The Grand Tour 3: in Colombia il terzo episodio, disponibile su Prime Video!

The Grand Tour ritorna oggi su Amazon Prime Video con il terzo episodio della terza stagione dello show: mentre la loro gigantesca tenda-studio rimane nel "giardino di Jeremy" nei Cotswolds, il famoso trio girerà tutto il mondo dalla Colombia alla Mongolia, dalla Cina a Detroit con una tappa insolita all'aeroporto di Stansted. Colpi di scena ed esplosioni assicurati per una nuova stagione ancora più sorprendente.

Nel terzo episodio speciale di The Grand Tour, Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May devono occuparsi di recuperare alcune nuove immagini per screensaver di qualità: il tema? Animali! Per questo motivo i tre sono finiti in Colombia nell'episodio precedente, uno dei paesi faunisticamente più variopinti della terra. Dalle macchine che hanno selezionato per l'occasione - una Jeep Wrangler, una Chevrolet Silverado e una Fiat Panda 4x4 - i contrasti dei loro gusti "fotografici" sono evidenti, soprattutto quando inizialmente gli animali sono a dir poco timidi di fronte all'obiettivo. In questo episodio ci sono alcune scene che gli affezionati alle scimmie potrebbero trovare disturbanti.

The Grand Tour è stato rinnovato per una quarta stagione che vedrà Clarkson, Hammond & May lasciare la tenda-studio per avventurarsi nei tanto amati road trip. Inoltre Jeremy, Richard, James e Andy stanno discutendo individualmente con Amazon per la creazione di nuovi contenuti da proporre ai clienti Prime.

The new episode of #TheGrandTour, 'Pick Up Put Downs', is now streaming on Prime Video. Watch now only on https://t.co/rhmrpb0B9X pic.twitter.com/d1tG61jORp — The Grand Tour (@thegrandtour) February 1, 2019