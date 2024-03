The Girl with the Dragon Tattoo, il consiglio di Noomi Rapace per il reboot Prime Video: 'Siate unici'

L'interprete originale di Lisbeth Salander nella trilogia Millennium, Noomi Rapace, ha condiviso i suoi consigli per il preannunciato reboot televisivo targato Prime Video. La serie Millennium di Stieg Larsson è stata adattata per la prima volta in una trilogia cinematografica in lingua svedese uscita nel 2009 che include i film Uomini che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta. Nel 2020, è stato annunciato l'arrivo di adattamento televisivo di Uomini che odiano le donne (The Girl with the Dragon Tattoo) prodotto da Amazon.

Noomi Rapace in una scena de La ragazza che giocava con il fuoco

In una recente intervista con Screen Rant, Noomi Rapace ha suggerito che il reboot dovrebbe ignorare gli adattamenti passati e tentare di creare qualcosa di audacemente nuovo e unico, esplorando inoltre il complicato passato di Lisbeth Salander. Ecco le sue parole:

"Penso che debbano farlo loro. Bisogna tradire, senza guardare al passato. Non riguardate i vecchi film, fatelo vostro. Penso che sia _giusto essere un po' irrispettosi. Anche quando fai degli adattamenti, devi sempre essere rispettosamente irrispettoso. Prendilo, fallo tuo, dagli nuova vita e divertiti. Non so di cosa parli questa serie, in realtà, quindi non so da dove inizieranno né chi la stia scrivendo. Ma Lisbeth ha avuto un'infanzia molto complessa e ne ha passate tante, il suo passato ha formato la persona che incontriamo nei film che ho realizzato. Lo trovo sempre interessante: ho potuto conoscere l'inizio, avere un episodio in cui lei aveva 13 anni, e come questo l'ha davvero modellata e formata, quindi è diventata la persona che è. Perché penso che quello sia stato il passaggio cruciale, quando ha blindato il suo cuore ed è diventata una guerriera contro la società e gli uomini"_.

Cosa aspettarsi dal reboot Prime Video?

Noomi Rapace in una scena di Uomini che odiano le donne

Sebbene al momento si sappia ben poco del progetto, sembra che la serie The Girl with the Dragon Tattoo seguirà proprio i consigli di Noomi Rapace dando un netto taglio col passato. Quando è stata annunciata per la prima volta nel 2020, è stato anticipato che la serie, pur avendo come protagonista Lisbeth Salander, avrebbe inventato una storia del tutto originale. Così facendo, la serie può appropriarsi del personaggio di Lisbeth senza soffermarsi troppo sugli adattamenti precedenti, proprio come suggerisce Rapace.

Showrunner dello show in arrivo sarà Veena Sud, nota soprattutto per aver sviluppato l'adattamento americano di The Killing, basato sulla serie danese Forbrydelsen. In un'intervista con Screen Rant, Sud ha anticipato che la sua serie The Girl with the Dragon Tattoo sarà una versione "forte e potente" del materiale originale che attingerà al tema della "rabbia femminile".