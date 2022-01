The Girl Before: Gugu Mbatha-Raw e David Oyelowo nel trailer della serie HBO Max

In arrivo a febbraio su HBO Max The Girl Before, misteriosa serie thriller che vede protagonisti Gugu Mbatha-Raw e David Oyelowo, ecco il primo trailer.

HBO Max ha lanciato in anteprima il trailer della miniserie The Girl Before, adattamento del romanzo omonimo di J.P. Delaney. Nel trailer vediamo in azione i protagonisti Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo, Jessica Plummer e Ben Hardy.

Gugu Mbatha-Raw interpreta Jane, una donna che si trasferisce in una casa ultraminimalista progettata da un enigmatico architetto (David Oyelowo). C'è un problema: gli occupanti devono attenersi alla sua lista di regole rigorose.

Quando fa la scioccante scoperta sulla sorte toccata alla precedente inquilina Emma (Jessica Plummer), Jane è costretta a confrontarsi con snervanti somiglianze e inizia a mettere in discussione il suo destino.

J.P Delaney e Marissa Lestrade hanno scritto la miniserie The Girl Before insieme alla regista Lisa Bruhlmann. La serie verrà lanciata su HBO Max il 10 febbraio.