The Franchise, Sam Mendes ci porta dietro le quinte dei cinecomic con il pilot della nuova serie HBO

La serie tv The Franchise ha reclutato Sam Mendes alla regia del suo pilot: lo show di HBO sarà una comedy incentrata sul making of di cinecomic e film sui supereroi.

A riportarlo è Variety che fa notare anche come il nuovo progetto targato HBO segnerà il debutto di Sam Mendes alla regia televisiva (anche se in passato lo abbiamo visto in qualità di produttore di serie tv).

The Franchise si baserebbe su un'idea originale di Mendes, che avrebbe sviluppato il progetto, mentre la sceneggiatura del pilot sarebbe a opera di Jon Brown (Succession), Keith Akushie (Siblings) e Armando Iannucci (il creatore di Veep - Vicepresidente Incompetente). Brown sarà anche sceneggiatore e showrunner della serie, oltre che produttore esecutivo assieme a Pippa Harris, Nicolas Brown, Julie Pastor, Iannucci, Mendes e Marina, anche sceneggiatrice dello show.

Il pilot di The Franchise, della durata di mezz'ora, avrà toni comedy e si focalizzerà sul mostrare "una crew piena di speranza intrappolata in quell'inferno tanto gioioso quanto disfunzionale e senza senso che può essere la realizzazione dei franchise sui supereroi. Se e quando riusciranno finalmente a completare il lavoro, la domanda che dovranno affrontare sarà 'È questa l'alba di una nuova Hollywood o l'ultimo atto del cinema? È una fabbrica di sogni o di sostanze chimiche?'".

Al momento non sappiamo se la serie riceverà un ordine per una stagione completa da parte di HBO, o quando potrebbe arrivare sugli schermi, ma vi terremo aggiornati.