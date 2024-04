The Final: attacco a Wembley, il trailer del documentario in arrivo su Netflix

L'8 maggio arriverà su Netflix il documentario The Final: attacco a Wembley, dedicato agli scontri avvenuti prima della finale degli europei del 2021.

Netflix ha condiviso online il trailer del documentario The Final: attacco a Wembley, il progetto che debutterà sulla piattaforma di streaming l'8 maggio e che racconterà alcuni retroscena della finale dei campionati europei di calcio del 2021.

Nel video diffuso online si ricorda come si fosse reduci dal lockdown e da un lungo periodo distante dagli stadi, situazione che ha aumentato ulteriormente l'attenzione dei tifosi inglesi, alle prese con una possibile vittoria in casa.

I dettagli del progetto

Il documentario The Final: attacco a Wembley è stato diretto da Rob Miller e Kwabena Oppong, mentre nel team della produzione ci sono James Rogan e Nicholas Franklin.

L'11 luglio 2021 lo stadio di Wembley era pronto a regalare una vittoria storica alla squadra dell'Inghilterra di Gareth Southgate. La nazionale aveva entusiasmato il paese nel percorso verso la sua prima finale importante dal 1966 e il titolo di campione d'Europa era a portata di mano. Ma quando i tifosi inglesi sono arrivati a Wembley da ogni angolo della nazione, i festeggiamenti si sono rapidamente trasformati in caos. Lo scompiglio ha preso il sopravvento con scene di ubriachezza e assunzione di droghe, mentre i tifosi senza biglietto hanno colto l'opportunità per prendere d'assalto lo stadio.

Calcio e cinema: I dieci film imperdibili sul mondo del pallone

I filmmaker hanno potuto utilizzare avvincenti testimonianze in prima persona e potenti contenuti filmati dal pubblico, portando così sugli schermi la storia drammatica di un giorno iniziato all'insegna dell'euforia e terminato con una nazione sconvolta.