Kathryn Bigelow ritornerà alla regia con un nuovo film Netflix

Netflix ha annunciato che la regista Kathryn Bigelow realizzerà per la piattaforma di streaming un nuovo film, di cui non sono stati svelati i dettagli.

Kathryn Bigelow ritornerà alla regia a distanza di 7 anni dall'uscita di Detroit e l'occasione giusta sarà un film, di cui non sono ancora stati svelati i dettagli, prodotto per Netflix.

La filmmaker premio Oscar avrebbe dovuto occuparsi della realizzazione di Aurora, adattamento di un romanzo di David Koepp, ma ha abbandonato il progetto alcuni mesi fa.

L'annuncio della piattaforma

Netflix ha presentato i suoi prossimi progetti agli investitori e tra i film confermati, oltre a quello affidato a Kathryn Bigelow, ci sono anche il sequel di Un tipo imprevedibile con Adam Sandler e The Woman in Cabin 10 che avrà come star Keira Knightley.

Detroit, che era stato prodotto e distribuito da Annapurna Pictures, non era riuscito a replicare il successo di critica e di pubblico ottenuto nel 2012 da Zero Dark Thirty e The Hurt Locker, che aveva conquistato sei premi Oscar nel 2010 e che aveva reso Bigelow la prima donna a vincere l'ambita statuetta come Miglior Regista.

Kathryn era recentemente tornata dietro la macchina da presa solo in occasione di uno spot di Apple e un cortometraggio. Non resta quindi che attendere per scoprire i dettagli del nuovo progetto.

Netflix da tempo ha stretto accordi con numerosi registi di fama mondiale, presentando anche molti progetti nei festival più prestigiosi e non c'è niente quindi da stupirsi della recente partnership con l'acclamata regista.