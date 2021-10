The Feast: il trailer dell'horror "ecologico"

The Feast, in arrivo negli Stati Uniti il 19 novembre, ha ora un trailer che regala le prime sequenze del progetto che affronta anche tematiche ecologiche.

Nel video si vedono alcuni dettagli della preparazione per una festa organizzata da una famiglia molto particolare e di quello che accade a una giovane, assunta per occuparsi dei preparativi, che inaspettatamente metterà in atto la sua vendetta.

Lee Haven Jones ha diretto The Feast nella campagna gallese e il film racconta la storia di una ragazza che deve servire degli ospiti privilegiati durante una cena organizzata in una casa isolata. Gli ospiti non si rendono però conto che stanno per mangiare il loro ultimo pasto.

The Feast: il poster del film

Il lungometraggio viene descritto come una meditazione sulla storia, sulla tradizione, sull'avarizia, sulla responsabilità, sull'identità e sulla differenza. The Feast, inoltre, fa emergere delle domande su chi dovrebbe essere destinato a ereditare la Terra.

Nel cast del film, scritto da Roger Williams, ci sono Annes Elwy, Nia Roberts e Julian Lewis.