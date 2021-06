The Falcon and the Winter Soldier: il consiglio bizzarro che Kurt Russell ha dato a suo figlio Wyatt

Wyatt Russell ha preso parte alla serie The Falcon and the Winter Soldier e ha ricevuto un consiglio direttamente da suo padre, Kurt Russell, che ha impersonato Ego in Guardiani della Galassia Vol. II.

Guardiani della Galassia Vol. 2: Kurt Russell nei panni di Ego il Pianeta Vivente

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Kurt Russell ha dato il suo consiglio a Wyatt Russell prima di entrare a fare parte del Marvel Cinematic Universe grazie alla serie The Falcon and the Winter Soldier. L'attore ha detto a suo figlio: "Mi sono approcciato a Guardiani della Galassia come fosse un semplice film e non facesse parte del Marvel Cinematic Universe".

Wyatt Russell, inoltre, ha raccontato a CBR che suo padre gli ha consigliato di indossare un costume che gli consentisse di andare di corpo in qualsiasi momento senza rimanere imbrigliato. Kurt Russell ha interpretato il ruolo del supereroe anche in Sky High - Scuola di supereroi e, quindi, ne ha viste di cotte e di crude.

Del resto anche Christian Bale aveva dato un consiglio molto simile a Ben Affleck, quando l'attore si preparò al ruolo di Batman. Sia Bale che Russell evidentemente ne sanno qualcosa di costumi e di esigenze... corporali.

Diretta da Kari Skogland, The Falcon and the Winter Soldier è disponibile su Disney+ ed è interpretata da Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Erin Kellyman, Noah Mills, Carl Lumbly e Daniel Brühl. Il prossimo film Marvel a essere distribuito in sala sarà Black Widow: recentemente, David Harbour ha condiviso un selfie tutto da ridere direttamente dal set del film.