Rufus Sewell affianca Keri Russell nel cast della serie The Diplomat

Rufus Sewell è entrato a far parte del cast di The Diplomat, una nuova serie creata da Debora Cahn (Homeland) con star Keri Russell.

Il progetto verrà realizzato per Netflix e viene descritto come un thriller politico.

Alla regia di The Diplomat ci sarà Simon Cellan Jones (Arthur the King), impegnato come regista e produttore dei primi due episodi della serie.

La storia è ambientata durate una crisi internazionale e mostra Kate Wyler (Keri Russell), esperta in diplomazia, che ottiene un lavoro importante per cui è inadatta, ritrovandosi alle prese con conseguenze importanti sul suo matrimonio e sul suo futuro in politica. Rufus Sewell avrà il ruolo di Hal Wyler, il marito della protagonista.

Nel cast ci sarà anche l'attrice Ali Ahn (Dion) con la parte di Eidra Graham.

Keri Russell, oltre a essere la protagonista dello show, sarà impegnata anche come produttrice esecutiva del progetto le cui riprese si svolgeranno nel Regno Unito.