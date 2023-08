The Curse, prima foto della serie con Emma Stone e Benny Safdie

Verrà presentata al New York Film Festival la nuova serie The Curse, creata da Nathan Fielder e Benny Safdie, con protagonista Emma Stone.

Il progetto nasce come parodia degli show HGTV e racconta le vicende di un coppia, interpretata da Fielder e Stone, che compra e rivende case trasformandole in luoghi abitativi eco-compatibili per gli abitanti della cittadina di Española, in New Mexico, per un reality show supervisionato da un produttore costretto a fare i conti con i propri demoni (Benny Safdie).

All'interno dello show verranno trattati temi attuali, dal razzismo alle discriminazioni di classe ed economiche. Emma Stone sta vivendo un periodo ricco di impegni anche al cinema; alla prossima Mostra del Cinema di Venezia verrà presentato il lungometraggio Povere creature! di Yorgos Lanthimos, nel quale l'attrice recita al fianco di Willem Dafoe e Mark Ruffalo.

Al New York Film Festival verranno mostrati i primi tre episodi di The Curse, prima della distribuzione americana su Showtime. Nel cast della serie anche Corbin Bernsen, Barkhad Abdi e Constance Shulman. Alla regia Nathan Fielder insieme a David e Nathan Zellner.