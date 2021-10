The Crown, Kristen Stewart: "L'ho guardata in una notte, Emma Corrin è bravissima nei panni di Diana"

Kristen Stewart, intervistata da Entertainment Weekly, ha ammesso di aver visto The Crown 'in una sola notte' e di aver adorato la performance di Emma Corrin nei panni della principessa.

Kristen Stewart ha recentemente rivelato di aver visionato la scorsa stagione di The Crown "in una sola notte" al fine di prepararsi al meglio per interpretare Lady Diana in Spencer, il nuovo film di Pablo Larraín che è stato presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Spencer: un primo piano di Kristen Stewart

Durante un'intervista di Entertainment Weekly, la Stewart ha ammesso di aver intrapreso una vera e propria maratona, guardando tutti gli episodi della nuova stagione della serie in una sola notte, e ha anche confessato alla rivista di aver letteralmente adorato la performance di Emma Corrin nei panni della principessa del Galles.

"Ho visto The Crown, non so, probabilmente in una sola notte. Penso che Emma sia stata bravissima nei panni di Lady D", ha dichiarato l'attrice trentunenne. "Con questo non voglio dire che la mia opinione in proposito sia importante, anzi, tutt'altro... Ho adorato la sua interpretazione, tutto qui."

Spencer: Kristen Stewart e Pablo Larrain sul set

Sempre durante l'intervista Kristen Stewart ha sottolineato di non aver cercato di offrire un'interpretazione accurata in Spencer, bensì la propria versione di quello che secondo lei era l'approccio alla vita di Lady Diana: "Penso che la sua forza, il suo potere e la sua feroce forza della natura inarrestabile emergessero realmente quando era insieme ai suoi figli. Non era molto brava a proteggere se stessa, ma lo era davvero nel proteggere loro. Se non si fosse riusciti a rappresentare quell'elemento nel modo giusto non la si sarebbe mostrata correttamente".