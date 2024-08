The Crow - Il Corvo: flop clamoroso al box-office del reboot con Bill Skarsgård

Uno dei film più attesi del 2024, The Crow - Il Corvo, reboot del cult anni '90 di Alex Proyas con Brandon Lee, sta raccogliendo una miseria al box-office, ed è già considerato dalla stampa e dagli addetti ai lavori un vero e proprio flop.

A fronte di un budget da 50 milioni di dollari, il film con protagonista Bill Skarsgård ha registrato sinora un incasso di soli 4,6 milioni. Non è stata soltanto la critica a stroncare il reboot ma anche gli spettatori e i fan che in questi giorni si sono recati nelle sale.

Reboot da evitare

Il risultato che sta ottenendo The Crow - Il Corvo di Rupert Sanders, per alcuni è soltanto l'ennesima conferma che ci sono reboot che sarebbe meglio evitare, soprattutto se si tratta di film come quello del 1994, segnato dalla tragica morte sul set del protagonista Brandon Lee.

Bill Skarsgård e FKA twigs in una scena de The Crow

La scomparsa del protagonista ha contribuito ad aumentare l'interesse per il film e ha reso Brandon Lee un'icona del decennio. Le ambientazioni erano un omaggio al gotico e alla scena musicale di quel periodo. L'impressione è che il successo del primo film sia difficilmente replicabile al giorno d'oggi e i pessimi riscontri delle versioni successive, destinati principalmente all'home video.

Tuttavia, il desiderio di realizzare un reboot cinematografico basato sulla serie a fumetti di James O'Barr risale a parecchi anni fa ma il progetto si è sempre arenato, prima dell'avvio della produzione di questo film nella prima metà del 2022.

Protagonisti del nuovo film sono sempre Eric (Bill Skarsgård) e Shelly (FKA twigs), una coppia che viene brutalmente assassinata; dal mondo dei morti a quello dei vivi tornerà Eric per vendicare la propria amata. Nel cast del film anche Danny Huston, Josette Simon e Laura Birn. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire da domani, mercoledì 28 agosto.