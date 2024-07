The Critic, Ian McKellen nel trailer del film sul mondo del teatro

È stato pubblicato il trailer di The Critic, il nuovo thriller con protagonisti Ian McKellen e Gemma Artenton. Ambientato nella Londra degli anni '30, il film racconta una complessa storia fatta di inganni, tradimenti e ricatti.

Ian McKellen ha condiviso sui propri canali social il trailer, a pochi giorni dall'incidente subito durante una rappresentazione teatrale nel West End londinese, che gli ha impedito di proseguire lo spettacolo e lo ha costretto a qualche settimana di riposo.

Critica e teatro

In The Critic, Ian McKellen interpreta Jimmy Erskine, un critico teatrale piuttosto pungente che lavora per il Daily Chronicle. Nelle sue famigerate recensioni, Erskine spesso paragona l'attrice Nina Land (Gemma Artenton) a 'bestiame, creature del mare e un uccello estinto'.

Quand Land decide di affrontare Erskine in merito alle sue crudeli recensioni, lui la persuade a sedurre David Brooke (Mark Strong), il nuovo proprietario del Chronicle. Brooke chiedere al suo critico di trasformare le invettive alla sua amante in elogi. Nel frattempo, Erskine è preso di mira, in quanto omosessuale non dichiarato, dalla British Union of Fascists, e la trama prenderà una piega drammatica e intensa.

Lesley Manville interpreta la madre di Nina Land mentre Ben Barnes interpreta l'uomo del quale è innamorata la protagonista. Nel cast altri interpreti di livello come Romola Garai, Alfred Enoch e Nikesh Patel. La regia del film è di Anand Tucker, basato sulla sceneggiatura di Patrick Marber. Nel 2006, Marber ha ricevuto una nomination all'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale di Diario di uno scandalo.

Il film uscirà in autunno e riporterà sullo schermo una leggenda come Ian McKellen, che nel 2023 ha recitato anche nel film Hamlet Revenant, per la regia di Ken McMullen, e nel cortometraggio The One Note Man di George Siougas. In teatro, era impegnato nella pièce Player King dall'Enrico V.