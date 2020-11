The Courier, su Prime Video in streaming da oggi

Arriva oggi 1 novembre il film Amazon Original dal titolo The Courier: al centro del thriller le vicende di due protagonisti alle prese con una lotta contro svariati serial killer.

Arriva oggi 1 novembre su Prime Video il film Amazon Original dal titolo The Courier: al centro del thriller disponibile in streaming le vicende di due protagonisti alle prese con una lotta contro svariati serial killer.

Il film ha come interpreti principali l'attore Premio Oscar Gary Oldman (vincitore per l'acclamato L'Ora Più Buia) nei panni di un tostissimo boss inglese e Olga Kurylenko, il corriere del titolo che scoprirà di essere il trasporto di una bomba indirizzata a una persona in particolare...

Gary Oldman vince l'Oscar come miglior attore

Nel cast del lungometraggio troviamo anche Dermot Murloney (Il Matrimonio del Mio Migliore Amico), William Moseley (Le Cronache di Narnia), Craig Conway e Amit Shah. Tra i prossimi film che vedranno la presenza dell'ormai ultra richiesto Gary Oldman c'è sicuramente Mank, il biopic dello sceneggiatore di Quarto potere Herman J. Mankiewicz, nuovo attesissimo lavoro di David Fincher.

The Courier è solo una delle tante novità in catalogo a novembre 2020 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.