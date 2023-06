The Conjuring: ora potete campeggiare nei pressi della casa del film horror

Se avete sempre sognato di visitare il giardino che circonda la casa che fa da sfondo alla saga di The Conjuring, ora è il momento che fa per voi, in quanto potrete prendere il vostro camper e stare in zona per un weekend da brividi.

Gli attuali proprietari hanno allestito otto campeggi sul terreno "infestato" dove potrete condurre le vostre indagini paranormali. Sarà sufficiente portare con sé la propria attrezzatura. Tuttavia, va notato che questa esperienza di campeggio dà accesso solo al terreno, non alla casa stessa, ma è possibile prenotare tour ed esperienze separate durante il viaggio. Detto questo, se vi limitate a stare all'aria aperta, nessuno vi biasimerà, perché il parco è infestato dai fantasmi proprio come l'inquietante casa del New England.

Per quanto riguarda il franchise cinematografico, in attesa del nuovo film della saga nel 2024, sta per arrivare nelle sale The Nun 2, di cui sono state diffuse le prime immagini pochi giorni fa.

The Conjuring 4: svelato il titolo, sarà l'ultimo capitolo della popolare saga horror?

Il prossimo sequel della saga sarà ufficialmente intitolato The Conjuring: Last Rites, con Vera Farmiga e Patrick Wilson pronti a riprendere i loro ruoli di investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren