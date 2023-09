The Cave - Acqua alla gola stasera su Rai 4: trama, cast e storia vera del film

Stasera su Rai 4 va in onda The Cave - Acqua alla gola, un film basato su un'incredibile storia vera: trama e cast del lungometraggio diretto da Tom Waller.

Questa sera, 6 settembre 2023, su Rai 4, in prima serata alle 21:20, nell'ambito del ciclo estivo 'Summer Thrills', andrà in onda The Cave - Acqua alla gola, un emozionante film del 2019 basato su una incredibile storia vera. La pellicola è stata diretta da Tom Waller, che è anche l'autore della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Olivier Lliboutry. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Cave - Acqua alla gola: una foto del film

The Cave - Acqua alla gola: Trama

Il 23 giugno 2018 una squadra di giovani calciatori, guidati dal loro allenatore, si addentra nella grotta di Tham Luang Nang Non, nella provincia di Chiang Rai, in Thailandia. Gli incauti esploratori non sanno che quel giorno è prevista molta pioggia e in poco tempo la cavità si allaga, bloccandoli al suo interno. Dopo la denuncia della loro scomparsa, iniziano le operazioni di ricerca ma, prima di essere soccorsi, i ragazzi dovranno aspettare più di una settimana con il livello dell'acqua che continua ad alzarsi sempre più.

The Cave - Acqua alla gola: un momento del film

Storia Vera

La storia reale si svolge nella provincia di Chiang Rai, in Thailandia, dove un gruppo di giovani calciatori, noti come i Ragazzi della grotta, insieme al loro allenatore, si trovano intrappolati all'interno della grotta di Tham Luang a causa di forti piogge che hanno allagato il sistema di grotte.

Dopo essere rimasti intrappolati per diversi giorni senza cibo e acqua, le speranze di salvataggio si rafforzano quando due subacquei britannici scoprono il gruppo all'interno della grotta. Da quel momento, inizia una complessa operazione di salvataggio che coinvolge squadre di soccorso internazionali, subacquei esperti e volontari provenienti da tutto il mondo.

The Cave - Acqua alla gola: una scena

L'operazione di salvataggio è stata estremamente pericolosa a causa delle condizioni difficili all'interno della grotta e delle strette fessure che i soccorritori dovevano attraversare. L'intera operazione ha richiesto giorni di pianificazione e sforzi coordinati per portare in salvo i ragazzi e il loro allenatore.

Dopo il tentativo fallito di Saman Kunan, navy seal thailandese in pensione, venne infine chiamato l'irlandese Jim Warny, un ingegnere in una fabbrica di aeroplani e sommozzatore per hobby. Egli, sospinto da uno spirito straordinario, intraprese la nuotata più rischiosa della sua esistenza.

The Cave - Acqua alla gola: una scena

Interpreti e personaggi

The Cave - Acqua alla gola: un'immagine del film

Recensione e trailer

The Cave - Acqua alla gola è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 97% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.8 su 10