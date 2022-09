The Callisto Protocol, il nuovo trailer regala un primo sguardo al personaggio di Karen Fukuhara

Il nuovo trailer di 'The Callisto Protocol' mostra per la prima volta il personaggio precedentemente annunciato di Karen Fukuhara.

The Callisto Protocol è un gioco horror coperto di mistero molto simile a Dead Space, gioco a cui è maggiormente ispirato, e il nuovo trailer, rilasciato proprio in queste ore, mostra per la prima volta il personaggio precedentemente annunciato di Karen Fukuhara.

L'attrice, nota soprattutto per il suo ruolo in The Boys, interpreta in The Callisto Protocol il ruolo di Danny Nakamura, leader di un gruppo della resistenza all'interno del gioco che è anche imprigionato con il protagonista, il personaggio di Josh Duhamel, Jacob Lee.

Il resto del trailer mostra la prigione di ferro nero e alcuni dei mostri che si aggirano per le sue sale. Un luogo avvolto nell'oscurità che lascia più domande che risposte.

Per ottenere le risposte, i giocatori dovranno attendere il 2 dicembre. Il gioco, che ha visto coinvolta anche Karen Fukuhara, sarà disponibile per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.