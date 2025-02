The Brutalist, Adrien Brody ha avuto un problema al naso durante il trucco: ecco il motivo

Adrien Brody, ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, si è soffermato su quanto avvenuto sul set di The Brutalist di Brady Corbet, mentre era impegnato in una sessione di trucco.

Proprio nel corso delle riprese, un nuovo team di truccatori ha lavorato alle protesi del suo volto e l'attore ha raccontato con ironia di aver rischiato in qualche modo di perdere il naso.

Il siparietto di Adrien Brody con la truccatrice di The Brutalist

"Hanno dovuto applicare molte protesi" ha spiegato l'attore premio Oscar per Il pianista "È divertente perché sul set sono tutti molto impegnati, il film è pieno di elementi in movimento, e quindi avevo un nuovo team di truccatori che non avevo mai incontrato prima".

Adrien Brody in una scena di The Brutalist

Brody ha proseguito nel racconto:"Stavano rimuovendo questa protesi da tutto il mio viso, e una truccatrice era impegnata a lavorare con il solvente sul mio naso. Era molto concentrata e le ho chiesto se stesse cercando di rimuovere anche quello [il naso]. Lei ha risposto di sì e io le ho detto che quello non andava tolto. A quel punto si è fermata e mi ha chiesto scusa, aggiungendo che questo aneddoto sarebbe finito nel suo diario".

Il naso di Adrien Brody e quando lo ruppe sul set

Famoso anche per il suo naso molto particolare, Adrien Brody ha raccontato in passato di essersi rotto il naso più volte. In particolare, una volta accadde anche sul set.

L'attore raccontò di esserselo rotto durante una scena di combattimento sul set di S.O.S. Summer of Sam - Panico a New York nel 1999, diretto da Spike Lee.

Alessandro Nivola e Adrien Brody in una scena di The Brutalist

Nel film di Brady Corbet, Adrien Brody recita al fianco di Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy e Stacy Martin.