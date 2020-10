The Boys 3, Starlight e Queen Maeve diventeranno amiche? La risposta di Dominique McElligott

The Boys 3 potrebbe mostrarci sviluppi positivi in quanto a una possibile amicizia tra Starlight e Queen Maeve? Secondo Dominique McElligott, potrebbe non essere così semplice.

La seconda stagione di The Boys si è appena conclusa, e negli ultimi episodi (spoiler) abbiamo finalmente visto Queen Maeve prendere in mano la situazione e affrontare le proprie paure, in primis Homelander. Nel far ciò, Maeve è corsa in aiuto di Starlight e dei Ragazzi, ma cosa può voler dire questo suo comportamento nei confronti dell'altro membro femminile dei 7 (specialmente ora che Stormfront è fuori dai giochi?).

Secondo l'interprete di Maeve, Dominique McElligott, in The Boys 3 le azioni del suo personaggio non si tradurranno necessariamente in giornate alla Spa e pigiama party.

"Voglio dire, non ricordo nemmeno che Starlight abbia anche solo ringraziato Maeve... È un termine che]non sembra essere nel suo vocabolario" ha affermato l'attrice durante un'intervista con The Wrap.

"Andando avanti, credo che Maeve sia essenzialmente una brava persona. Quando avranno bisogno di lei, si farà vedere. Quindi non è che lascerà morire qualcuno, se può evitarlo. Ma le carinerie superficiali che probabilmente Starlight si aspetta da lei potrebbero non diventare mai parte dell'equazione per loro due. Quindi direi che non mi aspetto un'amicizia tra loro, perché non penso che sarebbe reciproca".

The Boys 3 è sicuramente tra le serie più attese del prossimo anno (?), sia per via del finale a sorpresa con cui si è conclusa la seconda, sia per i nuovi arrivi in fatto di cast, tra i quali avremo, ad esempio, Jensen Ackles, l'attore di Supernatural che porterà sullo schermo Soldier Boy, e a cui si potrebbe unire anche Jeffrey Dean Morgan (difficile per via dell'agenda già piena dell'attore e delle misure sanitarie che non rendono semplici gli spostamenti, ma non del tutto impossibile). E poi, con una serie come quella capitanata da Kripke, Rogen e Goldberg, chi può dire cosa accadrà.