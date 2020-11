The Blues Brothers: quella volta che John Belushi sparì dal set

The Blues Brothers: una scena con Dan Aycroyd e John Belushi

Dan Aykroyd ha recentemente ricordato un buffo episodio verificatosi sul set di The Blues Brothers quando John Belushi all'improvviso scomparve. Dan Aykroyd è recentemente apparso come ospite nella trasmissione Late Night with Seth Meyers, e nel ricordare il film di John Landis, di cui si celebra il quarantesimo anniversario, ha evocato il curioso caso della sparizione di Belushi dal set:

"Stavamo girando al Dixie Square Mall di Harvey, nell'Illinois, la famosa scena del centro commerciale. Eravamo lì alle 3 del mattino, e durante la pausa pranzo andammo a cercare Belushi, ma non si trovava da nessuna parte."

A questo punto Dan Aykroyd lo andò a cercare uscendo dal parcheggio e dirigendosi verso un quartiere di periferia: "Tutte le luci erano spente, ma poi vidi una casa che le aveva accese e il mio intuito mi spinse a tentare lì. Un tizio mi aprì, gli dissi che stavamo girando un film e cercavamo uno dei nostri attori. Lui mi rispose 'Sì, lo so, Belushi. È venuto qui circa mezz'ora fa, mi ha saccheggiato il frigo, sta dormendo sul divano.' Era l'ospite che non se ne andava."

Un bel ritratto di John Belushi

Un simpatico aneddoto sul comportamento un po' bislacco e spiazzante di John Belushi, che dopo The Blues Brothers girò ancora due film prima di morire nel 1982, a soli 33 anni, per un'overdose.

Il suo ricordo rimane però indelebile, al punto che Dan Aykroyd lo ha omaggiato alcuni anni dopo in Ghostbusters - Acchiappafantasmi, creando Slimer come una sorta di "fantasma di Belushi" (concetto evocato apertamente nel film del 2016, dove il fantasma verde imita Bluto di Animal House). Dovrebbe apparire, insieme ad Aykroyd e agli altri membri del cast originale ancora in vita, nel nuovo sequel Ghostbusters: Legacy, inizialmente previsto per l'estate 2020 ma poi rimandato a giugno 2021 a causa della chiusura provvisoria dei cinema in gran parte del mondo.