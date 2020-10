The Blind Side, la storia vera che ha ispirato il film con Sandra Bullock

In The Blind Side, film del 2009 con Sandra Bullock, si racconta la storia di Michael Oher, famoso giocatore di football americano che non apprezzò molto la pellicola.

The Blind Side, film del 2009 con Sandra Bullock, narra l'incredibile storia di Michael Oher, un famoso giocatore di football, dalla sua problematica adolescenza fino a quando divenne un giocatore di football americano professionista coi Baltimore Ravens.

Sandra Bullock sul Red Carpet degli Oscar 2010

La Bullock interpreta Leigh Anne Tuohy, la madre adottiva del ragazzo, mentre Lily Collins recita nei panni di Collins Tuohy, una studentessa modello che decise di riorganizzare la sua vita, abbandonare alcuni impegni e diversi corsi, al fine di condividere più lezioni con Michael Oher e aiutarlo a diplomarsi.

Oher, un giocatore di football piuttosto esperto quando si iscrisse a Briarcrest, non era affatto lusingato da come fu dipinto nella pellicola, ovvero come un ragazzone passivo e inesperto, simile a Forrest Gump, che conosceva a malapena il suo sport.

Nella vita reale Oher ha frequentato la Briarcrest Christian High School; dopo aver letto la sceneggiatura gli amministratori della scuola hanno deciso di non dare il permesso di usare il nome della celebre scuola superiore ai produttori di The Blind Side. Erano particolarmente preoccupati per le scene che mostravano gli insegnanti di Briarcrest esprimere dubbi sulla capacità di apprendimento di Oher.