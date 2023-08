The Belko Experiment stasera su Rai 4: trama e cast dell'horror con Tony Goldwyn

Stasera su Rai 4 va in onda The Belko Experiment: trama e cast del thriller con sfumature horror diretto da Greg McLean con Tony Goldwyn.

Stasera 23 agosto 2023 su Rai 4, in prima serata, alle 21:20 va in onda The Belko Experiment, thriller con sfumature horror diretto da Greg McLean nel 2017. La sceneggiatura è di James Gun, mentre le musiche sono state composte da Tyler Bates. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Belko Experiment: trama

Un gruppo di 83 immigrati americani, dipendenti della multinazionale Belko in un edificio a San Paulo, in Brasile, si ritrova intrappolato nella struttura. Una voce, che proviene dall'interfono, li costringerà a prendere una serie di terribili decisioni mettendo a dura prova la loro coscienza: dovranno uccidere i colleghi o essere uccisi.

Curiosità

The Belko Experiment è stato presentato in anteprima a settembre 2016 al Toronto International Film Festival nella sezione Midnight Madness. È stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 marzo 2017.

Il concetto di persone costrette a uccidersi a vicenda in un ambiente chiuso ha portato a confronti con il film giapponese Battle Royale (2000), che segue una premessa simile. Tuttavia, The Belko Experiment si differenzia per la sua ambientazione in un contesto lavorativo.

Interpreti e personaggi

Critica e Trailer

The Belko Experiment è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 54% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 44 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10