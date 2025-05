The Beatles: Sony annuncia il team stellare di sceneggiatori al lavoro sui 4 film di Sam Mendes

I film sui Beatles che verranno diretti da Sam Mendes hanno trovato gli sceneggiatori che si occuperanno dell'atteso progetto suddiviso in quattro lungometraggi.

Sony Pictures ha infatti rivelato il nome degli autori che saranno impegnati nel delineare le storie dei membri dell'iconica band britannica.

Gli sceneggiatori dei film

Il team di autori al lavoro su The Beatles - A Four Film Cinematic Event saranno quindi Jez Butterworth, il premio Oscar Peter Straughan, e il premio BAFTA Jack Thorne.

Per ora lo studio non ha spiegato se i tre sceneggiatori collaboreranno alla creazione di tutti i capitoli o se ognuno di loro si concentrerà su un film singolo.

Butterworth ha collaborato recentemente con Sam Mendes in occasione degli spettacoli teatrali The Ferryman e The Hills of California. Straughan è reduce dal successo di Conclave e in passato si è occupato anche del film La Talpa insieme alla moglie Bridget O'Connor. Thorne, invece, ha creato con Stephen Graham la serie Adolescence e ha collaborato con Mendes in occasione dello spettacolo teatrale The Motive and the Cue.

L'ambizioso progetto

La storia di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr verrà raccontata nei lungometraggi diretti da Sam Mendes potendo contare sulla possibilità di usare la musica dei Beatles.

Ogni film racconterà la storia degli artisti e della loro carriera dal punto di vista di uno dei membri della band.

I protagonisti dell'ambizioso e originale progetto cinematografico saranno Harris Dickinson nel ruolo di John Lennon, Barry Keoghan che sarà Ringo Starr, Paul Mescal nei panni di Paul McCartney, e Joseph Quinn che interpreterà George Harrison.

Sony finanzierà e distribuirà i quattro lungometraggi nell'aprile 2028.