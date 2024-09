The Beatles: ecco quando inizieranno le riprese dei film di Sam Mendes sui Fab Four

Non abbiamo avuto molti notizie sui film di Sam Mendes sui Beatles. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento ci arriva da Production List e indica che le riprese inizieranno nel luglio 2025 a Londra.

Il progetto consiste in quattro film separati, uno per ciascuno dei membri della band più importante della storia della musica, i Beatles di Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon e George Harrison. Le pellicole racconteranno storie interconnesse, una dal punto di vista di ciascun membro del gruppo.

The Beatles: Sam Mendes ha in mente una strategia coraggiosissima per i quattro film

I dettagli del progetto

Mendes intende distribuire tutti e quattro i suoi prossimi film sui Beatles nella stessa data. È una buona idea? Ovviamente si prevede che la maggior parte delle persone pagherà prima di tutto per vedere i film su John Lennon e Paul McCartney, poi per quelli su George Harrison e Ringo Starr. Se la Sony finisse per distribuire tutte e quattro le pellicole in una volta sola risparmierebbe sicuramente sui costi di marketing.

The Beatles: Get Back, un'immagine della celebre esibizione sul tetto della Apple

Mendes dirigerà tutti e quattro i film e, sebbene non sia stato annunciato ufficialmente alcun casting, è trapelano che Harris Dickinson interpreterà John Lennon, Paul Mescal vestirà i panni di Paul McCartney, Barry Keoghan quelli di Ringo Starr e Charlie Rowe interpreterà il "Beatle tranquillo" George Harrison.

Per la prima volta, la Apple Corps. e i Beatles hanno concesso i diritti per la storia e la musica di un film sceneggiato. Tom Rothman, capo della Sony, ha dichiarato che tutti e quattro i film usciranno nel 2027. Si vocifera anche che a Roger Deakins, abituale collaboratore di Mendes, sia stato chiesto di occuparsi della fotografia.

Il regista, ha spiegato a Deadline: "Siamo andati a Los Angeles poco prima di Natale per proporre il progetto ed è corretto dire che c'è stato un entusiasmo generale. Il motivo per cui abbiamo scelto Sony tra le varie offerte competitive è legato alla passione di Tom Rothman ed Elizabeth Gabler per l'idea e l'impegno nel proporre questi film nelle sale in un modo innovativo ed entusiasmante".