The Batman: Zoë Kravitz ai Golden Globe con il taglio alla Catwoman

Zoë Kravitz ai Golden Globe 2020 con il taglio alla Catwoman che avrà in The Batman: i fan approvano la scelta e immaginano già il look di Selina Kyle per il film.

Zoë Kravitz debutta un nuovo taglio di capelli ai Golden Globe 2020, e il web non ci mette molto a notare la somiglianza con quello sfoggiato nei fumetti da Selina Kyle a.k.a. Catwoman, il personaggio che interpreterà in The Batman, film di Matt Reeves.

Zoë Kravitz, la Bonnie Carlson di Big Little Lies - la serie HBO candidata in più categorie dei globi d'oro la scorsa notte - ha presenziato alla premiazione sfoggiando un nuovo look, molto simile almeno per l'acconciatura, a quello di un certo personaggio dei fumetti...

Good chance this will be the Catwoman haircut for #TheBatman from Zoe Kravitz. Doooope. pic.twitter.com/vfH34Q9TV5 — JoBlo.com (@joblocom) 6 gennaio 2020

Su Twitter, e in generale sul web, sono infatti in molti a notare come il taglio molto corto ricordi quello di Selina Kyle, ovvero Catwoman, che comparirà nel prossimo film sul Cavaliere Oscuro con protagonista Robert Pattinson, The Batman.

selina kyle was never meant to be played by anyone but zoë kravitz https://t.co/qW40GTSYxX — आन्या (@wlwaynes) 6 gennaio 2020

Solo qualche mese fa è stato annunciato il coinvolgimento della Kravitz come interprete della scaltra ladra amica/nemica (ma anche qualcosa di più) di Batman, che si andrà a unire all'universo di supereroi DC di cui fa parte anche il suo patrigno, Jason Momoa, assieme al quale ha ieri presentato uno dei premi, e che tornerà a interpretare Arthur Curry/Aquaman in Aquaman 2, in uscita nel 2022.

The Golden Globes said DC rights all day everyday pic.twitter.com/xU42NLjyBP — Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) 6 gennaio 2020

Tra gli altri presentatori della serata anche Ewan McGregor e Margot Robbie, che a febbraio ritroveremo in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), mentre dovremo aspettare giugno 2021 per vedere The Batman con Pattinson e la Kravitz.