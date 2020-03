The Batman: Peter Sarsgaard interpreta un politico di Gotham che "mente di continuo"

Peter Sarsgaard svela i dettagli del suo ruolo in the The Batman, quello di un politico di Gotham menzognero, che ha molti riferimenti con la realtà.

Peter Sarsgaard ha svelato che il suo personaggio in The Batman è un politico di Gotham che mente molto. L'attore ha fornito così nuovi dettagli sul suo ruolo, tenuto a lungo segreto.

A fianco del protagonista Robert Pattinson, nel cast di The Batman, attualmente in lavorazione a Londra, troviamo Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, Zoe Kravitz in quello di Catwoman e Paul Dano nelle vesti dell'Enigmista. Quanto a Peter Sarsgaard, il suo sarà un personaggio nuovo di nome Gil Colson e non, come anticipato in precedenza, il celebre Harvey Dent, alias Due-Facce.

Sarsgaard, ospite da Stephen Colbert, ha specificato che il suo sarà un "personaggio nuovo creato per il film. un procuratore distrettuale e uomo politico che ha difficoltà a dire la verità". L'attore ha inoltre commentato la partecipazione della moglie Maggie Gyllenhaal a Il cavaliere oscuro negando una competizione interna in famiglia e aggiungendo che il suo personaggio è "piuttosto sgradevole."

The Batman arriverà nei cinema il 25 giugno 2021.