The Batman, Armie Hammer sarà Bruce Wayne? La risposta dell'attore

Armie Hammer sarà il nuovo Batman per la DC? Da quando Ben Affleck ha lasciato ufficialmente i panni di Bruce Wayne, si rincorrono le voci su chi sarà il nuovo protagonista del film sul Cavaliere Oscuro.

Il nome di Armie Hammer è uno dei più chiacchierati da tempo, da quando nel 2009 il regista di Mad Max: Fury Road, George Miller, lo aveva inserito nel cast di Justice League: Mortal, film corale DC cancellato pochi giorni delle riprese e finito nel dimenticatoio. Durante un'intervista a Yahoo Movies UK, l'attore ha però dichiarato di non essere stato contattato da nessuno per il ruolo in The Batman:

"In verità nessuna persona della produzione mi ha contattato per offrirmi la parte. Non so neanche se sono pronti a girare o se stanno lavorando ancora alla sceneggiatura. Non penso siano già in rampa di lancio per iniziare, ma posso dirvi al 100% che nessuno mi ha contattato, e un po' mi dispiace."

L'attore 32enne al momento ha diversi film in uscita, tra cui Assassinio sul nilo di Kenneth Branagh e il remake di Rebecca di Ben Wheatley. Grande attesa per Dreamland, il nuovo film diretto dal regista Nicholas Jarecki, che ne ha scritto la sceneggiatura. La trama di Dreamland racconterà tre storie che si fondono tra loro e che affrontano il tema della crisi internazionale legata all'uso di oppiacei: un trafficante di droga organizza il contrabbando di fentanyl tra il Canada e gli Stati Uniti, un architetto cerca di disintossicarsi dall'OxyContin cercando la verità riguardante il coinvolgimento del figlio con i narcotici, e un professore dell'università lotta contro delle inaspettate rivelazioni riguardanti la società che sostiene le sue ricerche, una realtà con dei profondi legami con il governo e che ha sta producendo un nuovo antidolorifico per immettere sul mercato il farmaco sostenendo che non crei dipendenza, il tutto in un racconto degli alti e dei bassi vissuti da un gangster.