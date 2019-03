The Americans: le spie russe tornano stasera su Rai4!

Da stasera su Rai 4 tornano le avventure di The Americans, che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.00. La serie spy ideata da Joe Weisberg e vincitrice di tre Emmy e un Satellite Awards. La serie sarà trasmessa dalla prima stagione con due episodi a sera, in attesa della quarta stagione in prima visione.

Ambientata durante gli anni '80 negli Stati Uniti, nella fase decisiva della Guerra Fredda, The Americans racconta le avventure di Philip ed Elizabeth Jennings, due agenti del KGB appartenenti al direttorato "S", per cui lavorano spie sotto copertura e attive illegalmente in paesi esteri. Philip ed Elizabeth, seppure nati e cresciuti in Unione Sovietica, sono a Washington da quindici anni e fingono di essere marito e moglie, una felice coppia di genitori di due figli che non sanno assolutamente nulla della loro attività spionistica. La copertura dei Jennings viene messa in pericolo dall'arrivo di Stan Beeman nella casa affianco alla loro, un agente dell'FBI specializzato proprio nello smascherare cellule dormienti sovietiche negli Stati Uniti.

Con un cast di grande prestigio, che conta la presenza nei ruoli principali di Keri Russell (Mission: Impossible III; Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie), Matthew Rhys (Brothers & Sisters; The Post) e Noah Emmerich (The Truman Show; Super 8), The Americans è terminato alla sesta stagione, acclamato da critica e pubblico.