The Alleys stasera 9 maggio su Rai 4: trama e cast del film diretto da Bassel Ghandour

Stasera su Rai 4 va in onda The Alleys: ecco la trama e il cast del thriller del regista giordano Bassel Ghandour

Stasera, 9 maggio 2023, su Rai 4 sarà trasmesso The Alleys, la pellicola è il film con cui il regista giordano Bassel Ghandour ha esordito dietro la macchina da presa. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Bassel Ghandour. Ecco la trama, il cast e il trailer del lungometraggio.

The Alleys - Senza perdono trama del film di Rai 4

In un quartiere claustrofobico di Amman, in cui pettegolezzi e violenza controllano il comportamento delle persone, le vite dei residenti si intrecciano e si scontrano mentre alcuni cercano di mantenere le norme sociali mentre altri cercano di infrangerle.

The Alleys: curiosità

The Alleys è stato visto in anteprima mondiale nel corso del Locarno Film Festival del 2021. Il regista Bassel Ghandour ha scritto e prodotto Theeb, candidato all'Oscar 2016. The Alleys è stato nominato per quattro premi ai Critics Awards for Arab Films presentati dall'Arab Cinema Center

The Alleys: Interpreti e personaggi