The 8th Night, su Netflix in streaming da oggi

The 8th Night è un film horror della Corea del Sud, diretto da Tae-Hyung Kim con Sung-min Lee e Park Hae-Joon, che sbarca in streaming a partire da oggi 2 luglio su Netflix per tutti gli utenti abbonati!

Più di duemila anni fa, due misteriosi e pericolosi esseri vennero catturati e rinchiusi in due scrigni: essi tormentavano gli umani e ne minacciavano l'esistenza sulla Terra. Per rivivere, quei due esseri avrebbero dovuto assumere le fattezze di sette umani facilmente penetrabili, e mescolarsi nuovamente tra la gente.

The 8th Night: una sequenza

Quella minaccia, che appariva domata, sta però per tornare a terrorizzare il mondo. Il monaco Ha-jung, guardiano e protettore di uno dei due scrigni, si rende conto che uno degli esseri si è risvegliato e sta per passare all'azione. Ha-jung chiederà aiuto a un altro monaco, Chung-seok, per mettersi sulle tracce di Park Jin-soo, da tutti conosciuto quale formidabile esorcista e destinato prima o poi a intraprendere la battaglia contro gli esseri degli scrigni. Soltanto lui potrà così evitare che l'inferno scenda sulla Terra...

