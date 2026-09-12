The 50, svelati 30 concorrenti: chi ha sfiorato la rissa

La seconda stagione di The 50 Italia è ancora in registrazione ma arrivano già le prime anticipazioni tra presunti scontri, un ritiro e l'eliminazione di Stefania Orlando.

La seconda stagione di The 50 Italia è in fase di registrazione e arrivano già le prime indiscrezioni sulle dinamiche del reality di Prime Video. Tra i concorrenti ci sarebbero stati momenti di forte tensione, un presunto ritiro e una prima eliminazione.

In questi giorni è in corso la registrazione della seconda edizione di The 50 Italia, il game show di Prime Video che riunisce 50 volti conosciuti della televisione, dei social e del web. E, nonostante la nuova stagione sarà rilasciata solo il prossimo anno, non mancano già le anticipazioni sulle dinamiche nate all'interno del cast.

A quanto pare, infatti, il reality sarebbe già entrato nel vivo, con alcune situazioni particolarmente movimentate tra i concorrenti. Tra le indiscrezioni più clamorose c'è quella relativa ad Aida Nizar, che sarebbe stata protagonista di un acceso confronto con Oriana Marzoli e Sonia Lorenzini.

Oriana Marzoli

The 50, Aida Nizar quasi alle mani con Oriana Marzoli e Sonia Lorenzini

A raccontare alcuni dei primi retroscena sulla seconda edizione di The 50 è stato Lorenzo Pugnaloni. Secondo quanto riferito dall'esperto di gossip e anticipazioni televisive, durante una delle prove si sarebbe creato un momento particolarmente concitato attorno ad Aida Nizar.

Pugnaloni ha parlato di un vero e proprio accanimento a branco, facendo un paragone con quanto accaduto alla showgirl spagnola anni fa nella quindicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D'Urso.

Sempre secondo le sue indiscrezioni, la situazione sarebbe diventata talmente tesa che Aida Nizar sarebbe arrivata quasi alle mani con Oriana Marzoli e Sonia Lorenzini. Si tratta, al momento, di anticipazioni relative a quanto sarebbe accaduto durante le registrazioni e che dovranno quindi essere confermate dalla messa in onda della nuova stagione.

Aida Nizar

Jessica Morlacchi avrebbe lasciato The 50

Tra i retroscena più discussi c'è anche quello riguardante Jessica Morlacchi, già vincitrice del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la cantante avrebbe deciso di ritirarsi da The 50 "prima ancora di iniziare", rinunciando così alla competizione.

Diversa sarebbe invece la situazione di Stefania Orlando, che sarebbe stata tra le prime concorrenti eliminate dal gioco. La stessa showgirl avrebbe lasciato intendere la propria uscita attraverso le Instagram Stories, pubblicando un selfie scattato in treno e accompagnandolo con la frase: si torna a casa. Un dettaglio che ha immediatamente alimentato le ipotesi sulla sua eliminazione dal reality.

The 50, chi sono i concorrenti della seconda stagione

Il cast della seconda edizione di The 50 Italia è particolarmente variegato e comprende personaggi provenienti dalla televisione, dai reality, dai social e dal mondo del web.

José Carlos Montoya di Temptation Island Spagna

Tra i nomi presenti figurano numerosi ex concorrenti del Grande Fratello, sia Vip che Nip: Aida Nizar, Aida Yespica, Alberto Mezzetti, Alex Belli, Clizia Incorvaia, Dayane Mello, Elenoire Ferruzzi, Genny Urtis, Guendalina Tavassi, Ibiza Altea, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Maria Teresa Ruta, Matilde Brandi, Oriana Marzoli, Renato Biancardi, Sonia Lorenzini, Stefania Orlando e Stefano Bettarini.

Secondo quanto anticipato da Amedeo Venza, nel cast ci sarebbero inoltre Il Masseo, Il Rosso di TikTok, Giovanni Urso Fatturage, l'ex tronista Eugenio Colombo, Daniele Tosto di Ex On The Beach Italia, Simone Margagliotti di Temptation Island e José Carlos Montoya da Temptation Island Spagna.

Come funziona The 50

Il format testa i limiti dei 50 concorrenti attraverso una serie di sfide e prove. L'obiettivo è conquistare il montepremi finale, che non viene però destinato direttamente al vincitore del programma: la somma è infatti assegnata a uno dei suoi follower. La prima edizione di The 50 Italia era stata vinta da Matteo Diamante.