Terrifier 3: aperti su Amazon i preorder dell'edizione Steelbook 4K UHD e Blu-ray

Sono attualmente aperti i preorder dell'edizione Steelbook 4K UHD e Blu-ray di Terrifier 3 su Amazon. L'edizione Steelbook 4K UHD e Blu-ray di Terrifier 3 è venduta e spedita da Amazon, con la data d'uscita indicata al 14 febbraio 2025.

Terrifier 3: Il Natale non sarà più lo stesso

L'edizione Steelbook 4K UHD e Blu-ray di Terrifier 3 ridefinisce l'esperienza horror domestica, trasformando una tranquilla serata all'insegna del Natale in un viaggio disturbante nel lato oscuro delle festività in famiglia. Art il Clown, creduto morto, riemerge dalle profondità della follia, indossando un grottesco abito da Babbo Natale per portare regali che nessuno vorrebbe scartare.

Questa edizione cattura ogni macabra sfumatura della visione di Damien Leone. L'oscurità di Miles County diventa più tangibile che mai, amplificata dalla cura generale della Steelbook in termini di immagini e sonoro.