Terrence Malick è a Sermoneta per le riprese di The Last Planet

Terrence Malick ha scelto Sermoneta per girare alcune scene di The Last Planet, il suo ultimo film dedicato alla vita di Gesù.

Terrence Malick sul set

Terrence Malick è a Sermoneta per girare The Last Planet, il suo nuovo film dedicato alla vita di Gesù, con particolare attenzione alle sue parabole. Il regista è rimasto entusiasta delle location, che gira per la seconda volta in Italia dopo A Hidden Life, presentato in concorso all'ultimo festival di Cannes.

Le zone scelte da Terrence Malick per The Last Planet sono il castello Caetani e le vigne dell'abbazia Valvisciolo. "Sermoneta è meravigliosa"; così ha detto il regista al sindaco Giuseppina Giovannoli, che lo ha voluto ringraziare per aver scelto il paese lepino come luogo delle sue riprese che confermano la vocazione cinematografica del luogo, set già di una novantina di film da La Ciociara con Sofia Loren sino ai più recenti Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, con Vincent Cassel e The Race con Jude Law.

A Hidden Life: August Diehl, Valerie Pachner in una scena

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani, il regista ha anche potuto utilizzare i suggestivi Giardini di Ninfa di Cisterna per poi spostarsi nella riserva naturale di Tor Caldara. Nulla trapela ovviamente, come è noto, la lavorazione di Malick è sempre blindatissima e ben poco si riesce a sapere su cosa venga girato. Una riservatezza ormai divenuta letteralmente leggendaria. In attesa di vedere però questa nuova opera, a breve arriverà nelle sale il suo ultimo film - qui la nostra recensione di A Hidden Life - basato sulla vicenda dell'obiettore di coscienza austriaco Franz Jägerstätter che rifiutò di aderire al nazismo. Come abbiamo accennato anche in questo caso parte del film è stato girato in Italia nelle città di Bressanone, Brunico e Sappada.