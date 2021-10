Terra di Tutti Film Festival 2021: a Bologna e online dal 4 al 10 ottobre

È in programma dal 4 al 10 ottobre il Terra di Tutti Film Festival 2021, l'evento che da quindici anni dà voce a tutte le persone invisibili organizzato da COSPE, ONG che lavora in 25 Paesi del mondo con progetti per lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli, e WeWorld, organizzazione con sede a Bologna e Milano che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e comunità locali in 25 Paesi inclusa l'Italia.

Come ogni anno le attività di Terra di Tutti Film Festival inondano la città di Bologna e i suoi cinema, con proiezioni ed eventi, riflessioni e dibattiti sui diritti umani, parità di genere, climate change, conflitti e migrazioni. Cinque le sale coinvolte, le proiezioni a Bologna si terranno infatti al Cinema Europa (4 ottobre), al Vag (5 ottobre), all'Odeon (6 ottobre), al Galliera (7 ottobre) e al Lumiere (8-10 ottobre). Fino al 6 ottobre le proiezioni saranno solo in orario serale, mentre dal 7 al 10 ottobre sia pomeridiano che serale.

Gli eventi fuori sala dedicati alla solidarietà e alla cooperazione su tematiche che vanno dalla Siria all'Afghanistan e alle sfide globali come quella del Climate Change, si terranno al DAS di Bologna dal 7 al 9 ottobre. Il festival potrà essere vissuto anche online e in tutta Italia grazie anche agli appuntamenti in streaming. Tra gli ospiti Carlotta Sami, Giuseppe Giulietti, Leuz Diwane G, F.U.L.A, Vanda Ortega, Marta Serafini, Francesca Borghetti, Sabika Shah Povia, Gabriele Galimberti, Renata Ferri, Fabio Lovino e molti altri ospiti

Dal 7 al 9, ogni sera, appuntamento con la performance artistica Impronte di Extinction Rebellion in diverse piazze di Bologna per riflettere sull'urgenza e gravità della crisi climatica, della scarsità d'acqua, per promuovere un attivismo quotidiano, individuale e collettivo, nell'ambito del progetto People&Planet. Un'istallazione di biciclette e la forza delle gambe di chi pedalerà alimenteranno gli impianti dell'esibizione dell'8 ottobre alle ore 19 in Piazza Maggiore.

Programma completo su www.terradituttifilmfestival.org.