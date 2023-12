Terra Amara anticipazioni 9 dicembre: Zuleyha minaccia Umit: 'Ecco cosa succederà a tuo figlio'

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 9 dicembre, intorno alle 14:30 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 8 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata dell'8 dicembre

Demir raggiunge Umit con l'intenzione di ucciderla per poi suicidarsi, ma Zuleyha riesce a dissuaderlo. Marito e moglie rientrano insieme alla tenuta e le cose sembrano essere tornate alla normalità.

Il giorno seguente, Zuleyha e Sevda vengono portate in gendarmeria in seguito a una denuncia di omicidio. Le autorità indagano e cercano il cadavere in questione ma, non trovando niente, decidono di rilasciare le due donne. Nel frattempo, Betul, figlia di Sermin, si presenta a sorpresa alla tenuta Yaman.

Anticipazioni del 9 dicembre: Gioia e sorprese nel ritorno di Betul

Sermin è incredula e felice nel riabbracciare la figlia, Betul. La gioia aumenta quando scopre che Betul ha ricomprato la casa accanto alla villa degli Yaman, regalando loro un nuovo inizio.

Nella prossima puntata: Conflitti irrisolti tra Fikret e Demir

Fikret si impegna invano per risolvere i dissensi con Demir, mentre le tensioni tra i due restano irrisolte, creando un'atmosfera tesa a Çukurova.

Nel nuovo episodio: Zuleyha minaccia Umit

Umit rivela a Zuleyha di essere incinta e lei le risponde che Demir le porterà via il figlio e lo cresceranno insieme ai due fratellini.

Nell'episodio di sabato: Rivelazioni sconvolgenti a Betul

Sermin rivela a Betul il passato sentimentale tra Demir e Umit, svelando che Umit è la figlia di Sevda. Betul decide quindi di avvicinarsi alla dottoressa.

Nel triplo appuntamento di sabato: Sevda propone una nuova vita a Umit

Umit tornata a casa, discute con Sevda raccontandole l'incontro con Zuleyha. Sveda, intimorita dal quanto è successo, cerca di convincere Umit a fuggire aa cambiare vita rifugiandosi ad Istanbul.

Domani a Terra Amara: Sospetti e confronti in famiglia

Saniye inizia a sospettare di Cumali, vedendolo parlare spesso con la piccola Uzum. Demir scopre che Zuleyha ha venduto le sue quote dell'azienda a un avvocato, cha ha fatto da tramite fra lei e il vero compratore.

Demir decide di partire per Istanbul per cercarlo e provare a ricomprarle, ma poi ipotizza che forse è stato Fikret ad acquistare le quote e lo affronta.

