Terra Amara anticipazioni 8 dicembre: Zuleyha salva Umit da una tragedia ma è accusata di omicidio

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 8 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 8 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di gioved 7 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 7 dicembre

Fikret è divorato dal dolore per la morte di Mujgan e decide di rinunciare una volta per tutte alla sua vendetta contro Demir. Tutto ciò che gli resta della donna che amava è Kerem Alì e decide di occuparsi del bambino e del suo futuro.

Fikret chiede a Fekeli di adottare e lasciare al piccolo Kerem Alì tutti i suoi beni. Umit intanto, incapace di rassegnarsi alla fine della sua relazione con Demir, continua a perseguitare l'uomo.

Anticipazioni dell'8 dicembre: Zuleyha salva Umit da una tragedia

Demir, travolto da sentimenti intensi, raggiunge Umit con l'intenzione di compiere un atto estremo: ucciderla e poi suicidarsi. Tuttavia, il coraggio e la persuasione di Zuleyha riescono a dissuaderlo dal tragico destino. Il marito e la moglie ritornano alla tenuta, cercando di ripristinare la normalità.

Nella prossima puntata: Zuleyha e Sevda Coinvolte in un'indagine di omicidio

Il giorno successivo, Zuleyha e Sevda vengono portate in gendarmeria a seguito di una denuncia di omicidio. Le autorità iniziano un'indagine approfondita, cercando il presunto cadavere, ma senza successo. Non trovando prove concrete, le due donne vengono rilasciate.

Nel nuovo episodio: Betul arriva alla Tenuta Yaman

Nel frattempo, l'atmosfera già carica di tensione viene ulteriormente complicata quando Betul, la figlia di Sermin, fa una sorprendente comparsa alla tenuta Yaman.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fikret è divorato dal dolore per la morte di Mujgan