Terra Amara anticipazioni 7 dicembre: Fikret reagisce alla tragedia, Umit è ossessionata

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 7 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 7 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 6 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 6 dicembre

Zuleyha ha lasciato la tenuta e Demir, pur di ritrovarla, decide di assumere un investigatore. Intanto a villa Yaman Sevda riceve un biglietto anonimo da un testimone dell'omicidio di uno dei banditi durante la rapina alla villa avvenuta giorni prima.

Il misterioso ricattatore chiede a Zuleyha e Sevda una somma di denaro in cambio del suo silenzio. La donna rintraccia Zuleyha che, venuta a sapere del ricatto, decide di tornare a villa Yaman per risolvere insieme a Sevda la situazione.

Anticipazioni del 7 dicembre: La tragica fine di Mujgan e le decisioni di Fikret

Il dolore avvolge Fikret in questo episodio di Terra Amara dopo la tragica morte di Mujgan, spingendolo a prendere decisioni che cambieranno il corso della sua vendetta contro Demir.

Nella prossima puntata: Fikret Rinuncia alla Vendetta e Si Occupa del Futuro di Kerem Alì

Deciso a porre fine al suo desiderio di vendetta, Fikret abbraccia una nuova missione: prendersi cura del futuro di Kerem Alì, l'unico legame rimastogli con Mujgan, la donna amata. Fikret chiede a Fekeli di adottare il bambino e di lasciare a lui tutti i suoi beni,

Nel nuovo episodio Umit continua a perseguitare Demir

Mentre Fikret fa scelte radicali, Umit si aggrappa disperatamente al passato, incapace di accettare la fine della sua relazione con Demir. La sua ossessione continua e la dottoressa non smette di perseguitare l'ex amante.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fekeli, Fikret e tutti gli amici e parenti si ritrovano per il funerale di Mujgan.