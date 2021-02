Terminator: Netflix annuncia una serie animata ispirata al franchise sci-fi

Terminator sarà alla base di una nuova serie animata che verrà prodotta per Netflix e il progetto è nelle sue prime fasi di sviluppo.

La produzione, inoltre, non ha voluto rivelare i dettagli della trama dello show che verrà realizzato in collaborazione con Skydance.

La serie sarà realizzata in collaborazione con Production I.G., già nel team di Ghost in the Shell, B: the Beginning ed Eden of the East.

John Derderian, responsabile dei progetti animati di Netflix, ha dichiarato: "Terminator è una delle storie sci-fi più iconiche mai create ed è diventata sempre più rilevante nel nostro mondo nel corso degli anni. La nuova serie animata esplorerà questo universo in un modo mai proposto prima. Non vediamo l'ora che i nostri fan possano vedere questo nuovo fantastico capitolo dell'epica battaglia tra macchine e umani".

Mattson Tomlin (Project Power) sarà showrunner e produttore esecutivo. Lo sceneggiatore ha dichiarato: "Chiunque conosca il mio stile sa che credo nella possibilità di prendere grandi rischi e andare al cuore delle storie. Sono onorato dal fatto che Netflix e Skydance mi abbiano dato l'opportunità di avvicinarmi a Terminator in un modo che va contro le convenzioni, sovverte le aspettative e ha una vera personalità".

Il franchise di Terminator, composto da sei film, ha superato quota 6 miliardi di dollari in tutto il mondo e ha dato vita a una serie live-action, Terminator: The Sarah Connor Chronicles, andata in onda per due stagioni.

Mitsuhisa Ishikawa di Production I.G. ha dichiarato: "Ho chiesto al mio grande amico e collega Mamoru Oshii cosa pensasse dell'idea di trasformare Terminator in una serie animata. La sua risposta è stata 'Ishikawa, sei impazzito?'. In quell'istante ero certo che fosse disposto a collaborare al progetto. Siamo dei grandissimi fan e il nostro team sta mettendo cuore e anima nel creare questa serie. Spero che i fan la apprezzeranno".