Terminator 2: James Cameron spiega perché il marketing ha spoilerato uno dei suoi colpi di scena

Non tutti lo ricordano, ma nel trailer di Terminator 2 - il giorno del giudizio veniva spoilerato subito che il T-800 di Arnold Schwarzenegger è in realtà il buono della situazione, non più il cattivo che abbiamo conosciuto nel primo capitolo della saga. James Cameron è stato recentemente interrogato proprio su questo dettaglio, spiegando di trovarsi ancora d'accordo con le scelte che il marketing ha preso 30 anni prima.

James Cameron e Arnold Schwarznegger sul set di Terminator 2

Durante una recente sessione di domande e risposte con Empire, Patrick McKay (co-showrunner de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere), ha chiesto a James Cameron del grande spoiler nel trailer originale di Terminator 2 - il giorno del giudizio, ricevendo la seguente risposta: "Tutti noi registi ci scontriamo con i capi degli Studios, ma in questo caso non c'è stata alcuna battaglia. Quelli della Carolco, Mario Kassar e Andy Vajna, sono stati dei grandi partner per me su T2, ho condotto io la carica del marketing, inclusa l'idea di mostrare Arnold come il buono. Non era mica un colpo di scena alla Sesto Senso, con un suo peso solamente nel finale. Viene rivelato come il Protettore alla fine del primo atto, e ho sempre pensato che devi mandare avanti l'elemento più forte della tua storia, quando devi vendere un film".

Per chi non lo ricordasse, in Terminator 2 - il giorno del giudizio viene mandata una seconda versione del T-800 nel passato, portata sul set sempre da Arnold Schwarzenegger, anche se questa volta torna per proteggere la vita di John Connor e il futuro della stessa umanità.