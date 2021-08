Terence Winter sceneggiatore del film Otherwise Illegal Activity

Terence Winter, sceneggiatore di The Wolf of Wall Street e I Soprano, firmerà lo script del film Otherwise Illegal Activity. Il progetto si ispira alla vera storia di un'operazione sotto copertura di cui solo recentemente sono emersi i dettagli.

Nel lungometraggio saranno coinvolti Dean Baker e Tom Hardy tramite la loro casa di produzione Hardy Son & Baker in collaborazione con Jonathan Gray e Matthew Rhodes di The Hideaway Entertainment, e 77 Films.

Otherwise Illegal Activity, di cui si occuperà Terence Winter, avrà al centro della trama un criminale americano che viene reclutato mentre si trova in carcere dalla Joint Terrorism Task Force per infiltrarsi in un gruppo il cui leader viene sospettato di essere coinvolto in attività terroristiche sul suolo americano.

Il progetto è stato ideato da Baker, Hardy, Thames e Lex Jay Sidon che lo hanno proposto ai potenziali investitori tramite una video presentazione a cui ha partecipato anche l'agente sotto copertura. Hideaway Entertainment ha poi ottenuto i diritti del progetto e si occuperà dei finanziamenti.

Rhodes ha dichiarato: "L'esperienza di Terry nel raccontare il mondo del crimine e della corruzione e il suo approccio meticoloso alla creazione di personaggi complessi e ricchi di sfumature lo rendono la scelta perfetta per questo film".

Hardy e Baker hanno aggiunto che Winter è un esperto narratore con un innegabile talento per delineare mondi potenti e con i personaggi al centro, riuscendo così a portare in vita storie ricche, complesse e moralmente ambigue in modo provocatorio, in grado di avere risonanza e proporre qualcosa di unico.