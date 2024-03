David Chase, creatore della serie I Soprano, sarà regista e sceneggiatore di un film horror

Dopo aver portato al successo la serie I Soprano, David Chase collaborerà nuovamente con Terence Winter per realizzare un nuovo film horror.

David Chase, il creatore della serie I Soprano, sarà il regista di un nuovo film horror prodotto per New Line Cinema.

Il filmmaker sarà inoltre coinvolto come sceneggiatore e produttore insieme a Terence Winter, riformando così il team che ha portato al successo lo show targato HBO.

Un nuovo progetto

Per ora non è stata svelata la trama del film di David Chase che rappresenta la sua prima collaborazione con Terence Winter dopo la conclusione della serie I Soprano, avvenuta nel 2007.

David sarà produttore del lungometraggio tramite la sua Riverain Pictures, mentre Winter produrrà il progetto con la sua Cold Front Productions. Nel team ci sarà anche Rachel Winter con la sua Tangerine Pictures.

I Soprano compie 25 anni, ma per il creatore David Chase è 'un funerale': "L'età d'oro della tv è finita"

Winter ha recentemente scritto la sceneggiatura di Bob Marley: One Love, che ha incassato 169 milioni in tutto il mondo.

I fan dovranno attendere ancora prima di scoprire di cosa parlerà il film e, soprattutto, chi saranno i protagonisti scelti da Chase per questa nuova avventura cinematografica.