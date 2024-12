Teo Mammucari a Belve: "Ma che domande mi fai? Non sono a mio agio", poi lascia lo studio con un "vaffa"

L'intervista di Teo Mammucari a Belve, mandata in onda in versione integrale senza tagli, è stata un crescendo di nervosismo e imbarazzo, terminata con un insulto a Francesca Fagnani fuorionda.

Come promesso, l'intervista flash a Teo Mammucari è andata in onda. Francesca Fagnani e la RAI hanno deciso di condividere con il pubblico quella che per Belve è una prima volta: l'abbandono dello studio da parte di un ospite.

Cosa è successo tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani

A dargli fastidio sarà stato davvero il "lei" al posto del "tu" usato poco prima nei camerini? Oppure semplicemente il conduttore non ha capito le domande? Dopo la messa in onda dell'intervista integrale, c'è anche chi, a ragione, pensa che sia stato tutto deciso prima a tavolino tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani. Quel che è certo è l'esito, con l'ospite che lascia lo studio inviperito con tanto di "vaffa" fuorionda.

Lo showman era in effetti parso da subito sulla difensiva, e già dopo la prima domanda aveva incalzato la Fagnani con quella frase che ripeterà poi più volte nei pochi minuti sullo sgabello: "Ma perchè mi dai del lei che prima in camerino mi davi del tu?".

Teo Mammucari era forse troppo teso e troppo preoccupato di non apparire come avrebbe voluto, così fin dal principio si è approcciato alle domande "ferine" in maniera completamente sbagliata.

Un atteggiamento a dir poco sorprendente, tanto più perchè, come Francesca Fagnani ha avuto il bisogno di rircordare a lui più volte - e di svelare al pubblico -, è stato lui stesso a proporre la sua ospitata: "Lei, molto ironico, non è autoironico. Se non ha visto il programma, perché ha chiesto di venire? Se uno che attacca tutti non sostiene un'intervista...".

Un crescendo di nervosismo e imbarazzo, che era iniziato con un piccato "Ma che domande mi fai?" al più classico dei quesiti della trasmissione: "Lei che belva si sente?".

Il tutto si è concluso con la decisione di Teo Mammucari di abbandonare lo studio dopo aver ripetuto più volte "Non mi sento a mio agio".

Niente saluti di rito, nessun applauso finale, solo un'uscita di scena che verrà ricordata anche per quell'insulto finale ancora a microfoni aperti (l'intervista non ha subito alcun taglio). E per quella puntualizzazione di una Francesca Fagnani ancora esterrefatta: a Belve una cosa così non si era mai vista.