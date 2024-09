Temptation Island, Vittoria e il tentatore Simone: fine della relazione tra accuse e insulti sui social

Durante l'edizione estiva 2024 di Temptation Island, una delle coppie più seguite era quella composta da Vittoria e Alex. Il loro legame si è spezzato durante il falò di confronto, e Vittoria ha subito iniziato una frequentazione con il tentatore Simone, con cui aveva già avuto un forte legame nel villaggio. Tuttavia, anche questa relazione si è conclusa in modo negativo, e adesso entrambi i protagonisti hanno deciso di rompere il silenzio sui social, confermando la fine della loro breve storia e lanciandosi pesanti accuse a vicenda.

Le parole di Simone Dell'Agnello

A rompere il ghiaccio è stato l'ex tentatore, rispondendo alla domanda di un follower su Instagram, che gli ha chiesto se fosse single. Il tentatore ha ammesso di aver avuto delle colpe nella rottura con Vittoria, dichiarando: "Non mi sono comportato bene in passato con lei... mi assumo la mia responsabilità. La verità è che non avevo mai dimenticato la mia ex e di conseguenza non ho mai vissuto un rapporto con Vittoria libero mentalmente per come avrei voluto. Abbiamo avuto una serie di discussioni nelle ultime due settimane che ci hanno fatto allontanare."

Simone ha anche sottolineato di aver condiviso momenti bellissimi con Vittoria, ma ha fatto intendere che non si trattava di un rapporto solido: "Mi pento sempre di come mi comporto, purtroppo non sono l'uomo perfetto come poteva sembrare... Recuperare credo sia possibile". Tuttavia, ha lanciato alcune frecciatine a Vittoria, insinuando che la sua presenza televisiva fosse guidata più dal desiderio di apparire che da veri sentimenti.

Vittoria e l'ex fidanzato Alex a Temptation Island

"Se avessi voluto hype avrei continuato la relazione con Vittoria. Ho già risposto oggi che mi sono assunto la responsabilità dei miei errori ingenui. Ma piuttosto sono stato il primo a dubitare di lei, che si comportasse in un determinato modo solo per apparire. Che a me non interessasse tutto ciò lo dimostra il fatto che non ho mai voluto pubblicare un post di coppia. Detto ciò, devo essere onesto con me stesso e di conseguenza non voglio prendere in giro nessuno", ha concluso Simone

L'accusa di Vittoria Bricarello

La replica della ex fidanzata di Alex Petri non ha tardato ad arrivare, e la giovane ha usato Instagram per sfogarsi, svelando il suo punto di vista. Le sue parole sono state forti e dirette: "Per favore, non date retta a Simone e non ascoltate le sue inutili parole. Non si è mai comportato bene, è una persona falsa e manipolatoria." Vittoria ha spiegato che grazie all'esperienza di Temptation Island ha imparato a riconoscere ciò che non le fa bene, e ha aggiunto: "Anche queste risposte che sta dando oggi le sta dando solo per cercare hype".

Ma le accuse di Vittoria non si sono fermate qui. La Bricarello ha anche rivelato che Simone avrebbe voluto partecipare a Uomini e Donne ma che la loro relazione ha impedito questa opportunità, aggiungendo che, nonostante lui dichiarasse di non voler nulla a che fare con lei, "stanotte ha dormito a casa mia senza essere invitato".

Chi è Simone Dell'Agnello, il tentatore di Temptation Island con un passato da calciatore professionista

Tradimenti e sofferenza

Vittoria ha accusato Simone di averla tradita, rivelando di aver sofferto profondamente per il suo comportamento: "Se mi volevi bene davvero non ti saresti comportato così, sapendo quanto già avevo sofferto. Proprio tu che mi asciugavi le lacrime sei stato il successivo a darmi una pugnalata. E fatta così fa ancora più male. Ecco, io in questa infamità vedo cattiveria, non nel mio lecito essere ora arrabbiata da donna ferita e delusa." Ha poi concluso il suo sfogo con parole pesanti: "Tu pensi solo a te stesso, e mi dispiace per te perché sei vuoto dentro".