Temptation Island Spagna: com'è finita tra Montoya e la fidanzata Anita dopo il tradimento con il tentatore?

La reazione esagerata dopo il tradimento della fidanzata Anita ha reso Montoya non solo "l'idolo" di Temptation Island Spagna ma anche famosissimo sui social. Tanto è vero che tantissimi utenti italiani stanno chiedendo a gran voce a Mediaset di portare La Isla de las tentaciones anche sulla Tv italiana.

Anita e Montoya stanno ancora insieme dopo Temptation?

In base a quello che era trapelato in rete, tutti potrebbero pensare che, deluso e arrabbiato, Montoya potesse lasciare La isla de las tentaciones solo in un modo: da solo. Quello che le clip non avevano mostrato, e che si è scoperto solo ieri, durante la messa in onda della puntata integrale, è che Anita ha chiesto al fidanzato di uscire insieme dal programma.

Quello che i video, che hanno fatto in poche ore il giro dei social, non avevano mostrato, infatti, è stato il momento in cui la fidanzata, sentite le urla di Montoya che aveva fatto irruzione nel villaggio, ha provato a raggiungerlo. Davanti alla reazione drammatica del compagno, che chiedeva spiegazioni in lacrime, lei si è limitata a rispondere: "Tu lo sai perchè, non meriti le mie lacrime".

Poco dopo è successo l'inaspettato: mentre la conduttrice Sandra Barneda cercava di calmare Montoya, Anita è corsa dal suo fidanzato e, abbracciandolo, gli ha detto "Me ne voglio andare da qui". Ci ha pensato però la conduttrice a rimettere entrambi al proprio posto, e ad assicurare che: "Ci saranno conseguenze".

Temptation Island Spagna non è ancora finito, ma qualcuno ha già spoilerato il finale più atteso: cosa è successo alla coppia che sta tenendo viva come non mai l'attenzione sul programma? Ebbene, secondo l'opinionista Kiko Matamoros, ospite della trasmissione Ni que fueramos Shhh, Montoya e Anita starebbero ancora insieme, nonostante la notte di sesso con il tentatore.