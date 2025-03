Temptation Island Spagna, come è finita tra Montoya e la fidanzata Anita nell'ultima puntata

Nell'ultima edizione di Temptation Island Spagna, i grandi protagonisti sono stati indubbiamente Montoya e Anita, la sua fidanzata. Il loro percorso, particolarmente travagliato è giunto al termine. L'ultima puntata, andata in onda ieri sera, ha svelato come è finita tra i due. Saranno ancora insieme, come alcuni rumor insinuavano mentre il reality era ancora in onda?

La scena che ha reso Montoya una star

La coppia è diventata molto popolare sul web, dopo che Montoya ha scoperto in un filmato il tradimento di lei, che è andata a letto con il tentatore Manuel.

La sua reazione è stata esasperata e l'estratto di quella puntata ha fatto rapidamente il giro dei social, mettendo al centro della scena sia lui che Anita.

Montoya, dopo essersi strappato la camicia, è andato di corsa nel villaggio delle fidanzate e ha fatto una scenata ad Anita. I due, grazie al provvidenziale intervento della conduttrice Sandra Barneda, sono tornati nei rispettivi villaggi per proseguire la propria avventura. Ma anche Montoya ha tradito Anita, con la tentatrice Gabriela.

Temptation Island Spagna: com'è andato il percorso di Josè Carlos Montoya e Anita Williams

Nell'ultima puntata de La Isla de Las Tentaciones, ha avuto luogo il falò di confronto tra Josè e Anita. Dopo essersi accusati a vicenda dei tradimenti, i due hanno provato a giustificarsi. Anita ha affermato: "Dal primo momento ho visto atteggiamenti in Montoya in cui non lo riconoscevo".

Josè invece ha spiegato che la loro era una storia perfetta fino a quando non è entrato nel reality. "Nella relazione c'erano dei difetti perché la sostenevo e lei ha smesso di pensare a me", ha confessato il ragazzo. Aggiungendo: "Per un attimo ci ho creduto... Ma questa non è la mia Anita".

I toni si sono scaldati quando Anita ha visto le immagini di Josè con Gabriela, che lui ha definito come il suo più grande sostegno durante l'esperienza: "Mi ha aiutato a trovare l'amore in me stesso e a pensare a me stesso". Montoya ha pregato Anita di parlare con il cuore, ma dopo un abbraccio è tornata la tensione.

A quel punto la conduttrice ha fatto loro la fatidica domanda, chiedendo come avrebbero voluto lasciare l'isola. Montoya ha dichiarato di voler andare via da single, Anita invece ha ammesso di voler uscire con Manuel. "Dire che me ne vado con un nuovo amore sarebbe ingannare me stessa. Ma voglio continuare a conoscere Manuel all'esterno".

Colpo di scena: il tentatore ha rifiutato la richiesta e ha dichiarato di non voler seguire Anita.