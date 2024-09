Temptation Island: Sara e Fabio sono la quinta coppia ufficiale: “lui non mi è mai venuto a trovare"

Il 10 settembre si alzerà il sipario sulla nuova edizione di Temptation Island, il popolare programma prodotto da Maria De Filippi. Quest'anno, il format raddoppia con una versione autunnale che promette di riproporre il collaudato schema: coppie di fidanzati in crisi che si affidano al docu-reality per capire se la loro relazione ha un futuro o se, al contrario, l'esperienza segnerà la fine del loro rapporto.

Le parole di Sara e Fabio nel video di Temptation Island

Oggi, i canali social ufficiali del programma hanno presentato la quinta coppia che parteciperà al programma: Sara e Fabio. La giovane coppia si aggiunge alle quattro già annunciate in precedenza: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Giulia e Mirco, e infine Anna e Alfred. A scrivere alla redazione di Temptation Island è stata Sara, spinta dal bisogno di ricevere conferme dal suo fidanzato.

"Sono Sara, ho 22 anni, vengo da Ravenna e sto con Fabio da un anno," si presenta la giovane nel video di introduzione. "Scrivo io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua, dato che penso di portare avanti questa relazione totalmente da sola. Lui non è mai salito a trovare me, non è mai venuto a trovare la mia famiglia. Sono sempre io ad andare giù da lui, da quando ci conosciamo, dal primo giorno."

Dall'altra parte, Fabio risponde spiegando le difficoltà che la distanza geografica comporta nella loro relazione: "Abito giù in Calabria, in provincia di Catanzaro e proprio per questo abbiamo difficoltà a convivere." Fabio riconosce la disparità emotiva tra loro e vede nella partecipazione al programma un'opportunità per capire il futuro del loro rapporto. "Mi rendo conto che in questo momento noi camminiamo a due velocità differenti di sentimenti e credo che partecipare a questo programma sia determinante al fine del nostro rapporto. Per decidere se Sara potrà essere la ragazza che starà al mio fianco."