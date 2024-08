Temptation Island, tutto sulla nuova edizione autunnale: data, cast e anticipazioni

Anche quest'estate, il programma prodotto da Maria De Filippi, esclusi i giochi olimpici e altri eventi sportivi, è stato il più seguito della televisione italiana. L'indiscusso successo di Temptation Island ha spinto Pier Silvio Berlusconi a chiedere alla regina incontrastata di Mediaset di raddoppiare l'appuntamento con un'edizione autunnale. Ecco cosa è emerso finora.

Anticipazioni sulla versione autunnale di Temptation Island

La stagione estiva del docu-reality ha visto la partecipazione di sette coppie. Tra queste, quella più discussa, formata da Alessia Pascarella e Lino Giuliano, potrebbe riapparire nella Casa più spiata d'Italia. Sembra infatti che Alfonso Signorini li abbia notati e scelti per il Grande Fratello, che inizierà a settembre. Con loro potrebbe entrare nella casa anche la tentatrice Maika Randazzo, per dar vita a un nuovo triangolo amoroso, simile a quello composto da Mirko, Perla e Greta, visto nella scorsa edizione.

Anche nella versione autunnale, Temptation Island manterrà la sua location: le coppie selezionate dalla produzione sono pronte a partire per la Sardegna, destinazione Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Secondo le indiscrezioni riportate da Ilvicolodellenews, è già tempo di preparare le valigie per il cast del programma.

Lino e Alessia nell'ultima edizione di Temptation Island

Le registrazioni, come scrive il portale, inizieranno il prossimo 23 agosto. Le riprese dovrebbero durare circa venti giorni, e subito dopo inizierà la fase di montaggio. Il tutto dovrà essere pronto per martedì 10 settembre 2024, data di inizio dello show. Nello stesso mese partiranno anche altri reality targati Mediaset, come il Grande Fratello e La Talpa; quest'ultimo sarà trasmesso prima in streaming su Mediaset Infinity e poi in chiaro su Canale 5.