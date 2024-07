La Talpa: cast, quando inizia, conduttrice e dove vedere il reality show

La Talpa sta per fare il suo ritorno in televisione con una quarta edizione che promette di essere innovativa e sperimentale. Il reality show, trasmesso per la prima volta nel 2004 su Rai 2, sarà parte dei palinsesti per la stagione 2024/2025. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato l'approccio innovativo che caratterizzerà questa edizione.

Oggi, FQMagazine ha rivelato il cast del programma, mentre pochi giorni fa è stato annunciato il nome della nuova conduttrice. Inizialmente, Ilary Blasi sembrava la favorita per prendere in mano le redini della trasmissione. Tuttavia, con una mossa a sorpresa, Mediaset ha scelto Diletta Leotta, noto volto della piattaforma sportiva DAZN, per guidare il reality. Si tratta di una sfida importante per la giornalista che si troverà alla guida di uno dei format più attesi della stagione.

Il cast della quarta edizione

Jo Squillo, cantante

Ludovica Frasca, ex velina e opinionista

Elisa Di Francisca, schermitrice italiana e campionessa olimpica a Londra 2012

Orian Ichak, conosciuta nell'ultima edizione di Ciao Darwin nei panni di Madre Natura

Lucilla Agosti, conduttrice televisiva

Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello

Nicola Ventola, ex calciatore

Marco Melandri, pilota motociclistico

Marco Berry, ex Iena e illusionista

Alessandro Egger, da Ballando con le Stelle

Gilles Rocca, da Ballando con le Stelle

Veronica Peparini e Andreas Muller, ex coreografa e ballerino di Amici e genitori di due gemelli nati pochi mesi fa

Veronica Peparini e Andreas Müller

Dove vedere il reality show

La Talpa verrà distribuita inizialmente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity e successivamente in chiaro su Canale 5. Pier Silvio Berlusconi ha commentato questa scelta come "coraggiosa", riconoscendo il potenziale impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5. Tuttavia, ha sottolineato che esperimenti simili, come quello con Viola Come Il Mare, hanno portato grandi risultati.

L'ultima puntata, che decreterà il vincitore del programma, sarà trasmessa in diretta su Canale 5, mantenendo alta l'attenzione del pubblico fino all'ultimo momento. Le registrazioni del programma dovrebbero iniziare a fine agosto, il reality show potrebbe essere distribuito ad Ottobre, il numero delle puntate non è stato rivelato.